Kudüs Şairi" İnan Mezarı Başında Anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 19'ncu yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, ölümünün 19'ncu yılında Şanlıurfa'daki mezarı başında anıldı.



Harran Kapı Mezarlığı'ndaki anma programında İnan'ın kişiliği, edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.



Anma programına katılan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, İnan'ın bir fikir adamı olduğunu belirterek, kurmuş olduğu Memur-Sen'in milyonlara hitap ettiğini dile getirdi.



Mehmet Akif İnan'ın kardeşi Ahmet İnan da "Mehmet Akif İnan gerçek anlamda bir ağabeydi. Dünya nimetini kendisi için hedef kabul etmedi, sadece davası için çalıştı. Mal ve makam peşinde koşmadı. Kurmuş olduğu sendika ve onu takip eden gençler bugün bizlere ümit veriyor. Bıraktığı eserler inşallah gençlere ışık tutar." diye konuştu.



Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, İnan'ın ailesi, yazarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de anma programında yer aldı.



Anma etkinlikleri kapsamında öğlen namazını müteakip Dergah Camisi'nde mevlit de okutulacak.



"Mescid-i Aksa" şiiri dolayısıyla "Kudüs şairi" olarak da bilinen İnan, 2000'de memleketi Şanlıurfa'da vefat etti.

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