"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Kudüs şairi' Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika

"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı

6 saat önce

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılı anısına memleketi Şanlıurfa'da anma etkinliği düzenlendi.

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılı anısına memleketi Şanlıurfa'da anma etkinliği düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği ile Memur-Sen Şanlıurfa şubelerince Şair Nabi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Kaya, yaptığı konuşmada, birlik olarak görevlerinden bir tanesinin Türkiye'nin yazarlarını, şairlerini anlamak ve yeni nesillere tanıtmak olduğunu söyledi.

Mehmet Akif İnan'ın şiir ve fikirleriyle bir çok kişiyi etkilediğini belirten Kaya, "Şair ve yazarlar toplumların manevi kalkınmasını sağlayan önemli şahsiyetlerdir. Bu nedenle şehirlerin imar ve inşasına şair ve yazarların katılması çok değerlidir çünkü insanların yol, su, konut ihtiyacı kadar ruhen şiir, öykü ve romana da ihtiyacı vardır. Diğer taraftan yazarlar şehrin sanatsal bir gözle ortaya konulmasına ve tanıtılmasına büyük katkı sağlarlar." dedi.

Memur-Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun da İnan'ın yaşadığı dönemde insanlara arkadaş, dost, ağabey ve öğretmen olduğunu anlattı.

Coşkun, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in Mehmet Akif İnan'ın oluşturduğu temel ilkeler üzerinde yükselmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından İnan'ın şiirleri, arkadaşları, dostları ve sevenleri tarafından müzik eşliğinde seslendirildi.

Memur-Sen Şanlıurfa şubesince katılımcılara İnan'ın şiir kitapları hediye edildi.

Kudüs şairi Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı

Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa, Memur Sen, Kudüs, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ehliyet sınavındaki akılalmaz kopya yöntemi, salon görevlisinin dikkatiyle deşifre edildi
Yakaladıkları 120 kiloluk yayın balığının yanına yatarak fotoğraf çektirdiler Aleyna Tilki'nin sevgilisi kesenin ağzını açtı! Servet değerinde hediye Alkolü fazla kaçırdılar, soluğu sahilde aldılar! Cinsel ilişkiye girerken kameralara yakalandılar

Son Dakika Haberleri
05:10 Süleymani'nin öldürülmesi Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yardım eder mi? - Son Dakika Haber
04:58 Deniz polisinin 2019 yılı faaliyetleri açıklandı - Son Dakika Haber
03:24 İstanbul'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi - Son Dakika Haber
03:11 'Dur' ikazına uymayan plakasız motosiklet 5 kilometre sonunda yakalandı - Son Dakika Haber
01:35 Bir hafta önce aldığı aracın üzerine çatı düştü - Son Dakika Haber
00:28 Kızıldeniz kıyısındaki 8 ülkeden yeni ittifak hamlesi - Son Dakika Haber
00:16 Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 05:48:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]