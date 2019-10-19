Son Dakika Haberleri: 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)
Son Dakika Güncel 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

1 saat önce

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni Hacı Bayram Camisi avlusu Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması Dua edilmesi AK Parti Genel...

Yazar Nuri Pakdil'in cenaze töreni

Hacı Bayram Camisi avlusu

Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler

Mehdi Eker ve Beşir Atalay taziyede bulunması

Ali Babacan'ın gelişi ve taziyede bulunması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi ve taziyede bulunması

Dua edilmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın gelişi ve taziyede bulunması

Ahmet Davutoğlu'nun geliş ve taziyede bulunması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geliş ve taziyede bulunması

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in cenaze namazını kıldırması ANKARA - Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, şair ve düşünür Nuri Pakdil, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan cenaze namazı ardından son yolculuğuna uğurlandı. (1)

'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)

Abdulhamit Gül, Hacı Bayram, Nuri Pakdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanı Sözcü yazarı Çölaşan'ı aradı: Cezaevlerine kitap yardımı konusunda destek olun
Yedi Güzel Adam'da Nuri Pakdil'i canlandıran Kemal Uçar'dan duygusal veda: Mekanın cennet olsun bayım! Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Ali Babacan, Erdoğan'ın 'abim' dediği Nuri Pakdil'in cenazesine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:20:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Kudüs şairi' Nuri Pakdil, son yolculuğuna uğurlandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]