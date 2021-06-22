Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi - Son Dakika

Kudüs Seriyyeleri askeri geçit töreni düzenlendi
22.06.2021 22:38
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri askeri geçit töreninden detaylar Yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçların geçişinden detay görüntüler GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'e karşı kazanılan...
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri askeri geçit töreninden detaylar
Yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçların geçişinden detay görüntüler GAZZE - İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri askerleri, İsrail'e karşı kazanılan zaferi kutlamak için Refah kentinde düzenlenen etkinlik kapsamında askeri geçit töreni gerçekleştirdi. Törene yüzü maskeli yüzlerce asker ve roketler taşıyan askeri araçlar katıldı.
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