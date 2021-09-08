Kudüs Seriyyeleri, Filistinli tutuklulara zarar vermemesi konusunda İsrail'i uyardı - Son Dakika

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmasının ardından, hapishanelerdeki Filistinlilere zarar vermemesi konusunda İsrail'i uyardı.

Kudüs Seriyyeleri mensubu bir grup silahlı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampı'nda bir basın toplantısı düzenleyerek, Seriyyeler adına yapılan yazılı açıklamayı okudu.

Açıklamada, "Kudüs Seriyyeleri olarak, özgürlük şövalyelerini özgürlüklerinden dolayı kutluyoruz, onların destekçisi ve yardımcısıyız, onları korumakta ve savunmakta bir an bile tereddüt etmeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

Hapishanelerde yaşananların yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, hapishanelerdeki Filistinlilere zarar vermemesi ve intikam almaması konusunda İsrail'e uyarıda bulunuldu.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El- Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açıldığı ifade edildi.