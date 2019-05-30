Son Dakika Haberleri: Kudüs Seriyyeleri İsrail aracını hedef aldığı görüntüleri yayınladı
Son Dakika Güncel Haber

Kudüs Seriyyeleri İsrail aracını hedef aldığı görüntüleri yayınladı

1 saat önce

GAZZE (AA - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs), 4-5 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail'e ait bir askeri aracı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldıklarını gösteren bir görüntü yayınladı.

Kudüs Seriyyeleri İsrail aracını hedef aldığı görüntüleri yayınladı, System.String[]
GAZZE (AA - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri (Seraya el-Kudüs), 4- 5 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlenen saldırılar sırasında İsrail'e ait bir askeri aracı İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldıklarını gösteren bir görüntü yayınladı.
Kudüs Seriyyeleri'nin internet sitesinde paylaşılan videoda, İsrail'e ait askeri aracın silahlı İHA tarafından hedef alındığı görülürken, atılan roketin söz konusu askeri araca isabet edip etmediği ise net olarak anlaşılmıyor.
Görüntüyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, videonun kayıt tarihine ilişkin net bilgi verilmezken, İsrail'in ay başında gerçekleştirdiği "son saldırıları sırasında" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin Kudüs Seriyyeleri'nin gerçekleştirdiği bu operasyonu ve operasyon nedeniyle aldıkları zararı gizlediği aktarıldı.
İsrail'den ise söz konusu görüntüye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında iki hamile kadın ile 2 bebeğin de bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:19 Kaynak: AA
Gazze, 5 Mayıs, Kudüs, İsrail, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'de hükümet kurulamadı! Yeniden seçime gidiliyor AK Parti'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek Son Dakika! Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 20:22:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kudüs Seriyyeleri İsrail aracını hedef aldığı görüntüleri yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]