Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu - Son Dakika
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Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu

06.08.2022 23:11
Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerinin roketlerle vurulduğunu duyurdu.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerinin roketlerle vurulduğunu duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi yakınlarındaki sahil kenti Askalan (Aşkelon) ile Tel Aviv, Sderot ve Aşdod kentlerine büyük roketler atıldığı ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki GazzeŞeridi'ne başlattığı saldırıya bugün de devam ettiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında aralarında 5 yaşındaki bir çocuk ve iki kadının da bulunduğu 15 Filistinlinin öldüğünü, 125 sivilin yaralandığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs Seriyyeleri, İsrail kentlerini roketlerle vurduğunu duyurdu - Son Dakika

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