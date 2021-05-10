Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı - Son Dakika

Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı

10.05.2021 22:47
Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı, System.String[]

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roket fırlattığını duyurdu.

Filistin direniş örgütlerinden İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ve Askalan (Aşkelon) kentlerine roket fırlattığını duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'den Askalan ve Tel Aviv kentlerine roket atışları yapıldığı belirtildi.

Kassam Sözcüsü'nden İsrail'e sivil alanları bombalamama uyarısı

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'e Gazze Şeridi'ndeki sivillerin bulunduğu alanları ve evleri bombalamama uyarısı yaptı.

Ebu Ubeyde, "Siyonist düşmanı Gazze'deki sivillerin bulunduğu tesisleri ve evleri bombalaması halinde cevabımızın güçlü, acı verici ve beklentilerinin ötesinde olacağına dair uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin direniş grupları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ile Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polisleri çekmesi ve gözaltına alınan Filistinlileri serbest bırakması için İsrail'e yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

Sürenin dolmasının ardından İsrail ordusu, Batı Kudüs ve Beyt Şems kentlerinde sirenlerin çaldığı, İsrail'in güneyine de çok sayıda roket gönderildiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde de yaptığı yazılı açıklamayla roket atışlarını doğrulamış, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları ve işlediği suçlar ile Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananlara karşı böyle bir adım attıklarını belirtmişti.

Tel Aviv, İsrail, Roket, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Papağana işkence videosuyla tepki çeken MasterChef Murat, yeni imajıyla gündem oldu Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı Salih Uçan, sosyal medya hesabından Fenerbahçeli yöneticiyi takip etmeye başladı Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 282 kişi vefat etti, 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı Cami hoparlöründen beddua gibi kaside! Soruşturma başlatıldı "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü
Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı Şenol Güneş: Burak Yılmaz Beşiktaşlı         
22:48
Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi Burak Yılmaz'ın Lyon'a frikiği Nisan ayının en güzel golü seçildi         
22:19
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki direniş gruplarına tehdit: Roket saldırılarına çok güçlü karşılık vereceğiz         
21:35
Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama Son Dakika: Meclis'te grubu bulunan 5 partiden İsrail'e ortak kınama         
21:13
Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hastanede yaşamını yitirdi         
20:23
Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 9'u çocuk 20 ölü         
19:30
Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor         
18:49
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü         
14:37
Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı         
13:51
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 23:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs Seriyyeleri, Tel Aviv ile Askalan kentlerini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement