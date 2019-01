Kudüs, Siyonist Çizmeleri Altında İnliyor"

AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM İdari Amiri ve Türkiye-Filistin Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Kutsal beldemiz Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, göğün yere en yakın avlusudur ve bugün maalesef Siyonist işgalcilerin çizmeleri altında 'Ey Müslümanlar, bana yardım edecek biri yok mu?' diye adeta inliyor." dedi.



Turan, Bayrampaşa Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenlediği, "Halil İbrahim Sofrası" adını verdikleri kermes ve "2. Uluslararası Karikatür Sergisi"nin açılış konuşmasında, sergi ve kermesin hayırlara vesile olması dileklerini ileterek, emeği geçen okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.



Mirasımız Derneği'nce düzenlenen "2. Uluslararası Karikatür Sergisi"nin Kudüs temalı olduğunu vurgulayan Turan, "Kutsal beldemiz Kudüs'de bulunan Mescid-i Aksa, göğün yere en yakın avlusudur ve bugün maalesef Siyonist işgalcilerin çizmeleri altında 'Ey Müslümanlar, bana yardım edecek biri yok mu?' diye adeta inliyor. Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Bayrampaşa'daki bu küçük bir okulumuzdan bu feryadın duyulması çok anlamlı ve özeldir." diye konuştu.



Turan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin her mahallesinden, her köşesinden ve okulundan bu feryat işitiliyor. Duygu ve duyarlılığımızı bu okulda olduğu gibi 'tek bir ses ve tek bir ümmet' olarak harekete geçtiğimiz zaman Kudüs'ün de bu mahzunluğunun uzun sürmeyeceğine inanıyorum. Rabbim Kudüs'ü özgürlüğüne kavuştursun, bizleri de bu konuda memur eylesin.

Türkiye olarak sadece Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda değil, dünyadaki tüm zulümler, mazlumlar ve yurtlarından çıkarılan insanlar için aynı duyarlılığı taşıyoruz. Mescid-i Aksa'nın ilk kıblemiz olması ve halen orada Siyonist bir tahakkümün bulunması bizim üzüntümüzü ve dikkatlerimizi bir kat daha arttırmaktadır.

Kudüs'e, Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya neden bu kadar değer veriyoruz?

Dediğim gibi sadece bizim İlk Kıblemiz olması bile yeterlidir, ancak, Kudüs bize Hz. Ömer'in, Selahaddin Eyyübi'nin, cennet-mekan Abdülhamid Han Sultan'ın mirasıdır."



"Türkiye devleti ve halkı olarak, Filistin halkının yanındayız"



"Özgür Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Peygamber Efendimizin Miraca yükseldiği o mukaddes beldede hep birlikte ziyaret etmeyi ve namaz kılmayı bizlere nasip etsin inşallah." diyen Turan, "Biz Türkiye devleti ve halkı olarak her zaman mazlum ve mağdur Filistin halkının yanındayız. Onların özgür ve bağımsız bir devlet olarak uluslararası toplumun onurlu bir üyesi olana kadar da desteklerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



Turan, Filistin'de kalıcı barış ve esenlik sağlanmadan dünya barışını sağlamanın mümkün olmadığının altını çizerek, şunları söyledi:



"Türkiye de bu mücadeleyi sonuna kadar desteklemektedir. Mescid-i Aksa ümmetin onurudur. ve bu onuru korumak hepimizin görevidir. Filistinliler Kudüs'te, Gazze'de asla yalnız değildir. Dünya durdukça, İsrail'in baskısı ve zulmü devam ettikçe dost ve kardeş Türk halkı hep yanlarında olacaktır. Dünya sırtını dönse de Türkiye Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e sırtını dönmeyecektir. Bu konuda Kudüs bilincini, duyarlılığını, şuurunu harekete geçirip, canlı tutmak ve yaşatmak için öğrencilerimizin açtığı sofra, hayır çarşısı ve sergi çalışmalarından dolayı her birini tebrik ediyorum. Nuri Pakdil bir şiirinde 'Gel/Anne ol/Çünkü anne/Bir çocuktan bir Kudüs yapar... Yürü kardeşim/Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin' diyor. Buradaki genç kardeşlerimin Kudüs sevdasını yüreklerinde hissetmeleri, davasını gönüllerinde taşımaları ve o bilinçle hareket edip Kudüs'e özlem duymaları da ayrıca takdire şayan bir durumdur."



"Hain darbe girişimini, başarısız kıldık"



Okulun, bir şehidin adını taşıdığı için büyük anlam taşıdığına dikkati çeken Hasan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz'da gerçekleşen hain FETÖ darbe girişiminde devlet ve millet olarak bu teşebbüsü başarısız kıldık. Bu konuda 7'den 70'e tüm milletimiz, 'Allahuekber' nidalarıyla meydanlara çıktı. Göğüslerini namluya siper ederek, gözlerini kırpmadan şehadete koştular, onlardan biri de Halil İbrahim Yıldırım kardeşimizdi. Allah kendisinden ve tüm şehitlerimizden razı olsun. Bayrağı, ezanı ve toprağı için canlarını feda eden yiğitlerimizin hakkını asla ödeyemeyiz."



Turan, öğrencilerin düzenlediği sofra ve hayır çarşısı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:





"Bu hayır çarşısı, garip, yoksul, fakir ve yetim çocuklarımıza el vermek için yapılıyor. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) hadis-i şerifinde, 'Sizin en hayırlınız, birbirinize faydalı olandır.' diye buyuruyor. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimizin aynı sıraları paylaştıkları, ailevi durumlardan dolayı okuma zorluğu yaşayan diğer kardeşlerine el uzatmak için bu güzel organizasyonu düzenlemeleri takdire şayandır. Kıymetli velilerimizin de katkıda bulunduğu 'Hayır çarşısı'ndayız. Bu hayırlı hizmetten dolayı ayrıca velilerimizi de tebrik ediyorum. Allah duyarlılığınızı daim eylesin ve karşılığını sizlere bire bin olarak iade eylesin."





Bayrampaşa Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin "Halil İbrahim Sofrası" adını verdikleri kermes, okulun fuaye salonunda açıldı. Öğrenci velilerinin yaptığı ve çeşitli yöresel lezzetlerin yer aldığı kermes yoğun ilgi gördü.



Öte yandan, okulda Mirasımız Derneği'nin düzenlediği Kudüs temalı uluslararası karikatür yarışmasına katılan eserlerin yer aldığı sergi de açıldı.



Programa, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, İHH Bayrampaşa Temsilcisi Nida Kırömeroğlu, 15 Temmuz şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın ailesi, okul müdürleri, firma ve sivil toplum kuruluşları katıldı.



Sergi, 11 Ocak Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

