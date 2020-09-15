- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı - Son Dakika

- Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

KUDÜS - ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.