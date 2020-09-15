Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı - Son Dakika

Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı
ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.
İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı. - KUDÜS
Son Dakika Volkan Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini devraldı Fransız medyası Macron'u topa tuttu: Erdoğan'la gerginliği azaltmalı Al Ahli, Beşiktaş'ın transfer ettiği Josef de Souza'nın evraklarını göndermiyor Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Wolfsburg'lu Camacho, 30 yaşında futbola veda etti Silahla başından vurulmuş halde bulunan Sevginur, yaşam mücadelesi veriyor Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu Barcelona'ya transfer olan Pjanic'ten efsane Kolpaçino repliği: Hedef ben miyim Tayfun? Roma, formasını taklit ettiği gerekçesiyle Yeni Malatyaspor'a dava açıyor HDP'li eski Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! TV8'e Kuzey Avrupa'dan talip var Brezilyalı boksör Pancera, 5 aylık hamile olan sevgilisini döverek öldürdü 9 yıl boyunca akrabası tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra intihar eden gencin annesinin feryadı yürek sızlattı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Eran Zahavi için PSV ve Beşiktaş devreye girdi Hasta bakıcıdan baygın haldeki hastaya taciz! "Anne yardım et" diye bağırdı