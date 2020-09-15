Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı - Son Dakika

Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı

ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı, System.String[]

ABD'de imzalanan normalleşme anlaşması nedeniyle işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı.

İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı. İmzaların ardından işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesini çevreleyen tarihi surlara ışıklandırma sistemi ile ABD, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn bayrakları yansıtıldı. - KUDÜS

Amerika Birleşik Devletleri, Bahreyn, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 23:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kudüs surları ABD, İsrail, BAE ve Bahreyn bayrakları ile aydınlatıldı - Son Dakika

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