Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı - Son Dakika

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Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı
7 saat önce
Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.
Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 1'i ağır ağır 14 İsrail askerinin yaralandı. Yaralı askerler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeyi çeviren İsrail güçleri, sürücüyü yakalamak için Kudüs'ün Silvan mahallesinde çalışma başlattı.
(İHA)
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