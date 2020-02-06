Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı - Son Dakika

Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı

7 saat önce

Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 14 İsrail askerinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'te kimliği belirsiz bir sürücünün aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmesi sonucu 1'i ağır ağır 14 İsrail askerinin yaralandı. Yaralı askerler, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından bölgeyi çeviren İsrail güçleri, sürücüyü yakalamak için Kudüs'ün Silvan mahallesinde çalışma başlattı.

(İHA)

Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkentine saldırdı
Çığ felaketi şehitleri memleketlerine uğurlandı Çığ faciasına damga vuran fotoğrafı çeken muhabir, fotoğrafın hikayesini anlattı Premier Lig'de yaz transfer dönemi, yeniden 1 Eylül'de bitecek

Son Dakika Haberleri
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 17:21:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs'te 1'i ağır 14 İsrailli asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]