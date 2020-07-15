Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı - Son Dakika

Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

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Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde yapılan programa, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in yanı sıra Türkiye'nin Filistin'deki temsilciliklerinde çalışanlar ile Filistinli davetliler katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı anma programında, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma yapan Büyükelçi Demirer, "Türk milleti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu darbeyi önleyerek tarihine altın bir sayfa daha eklemiştir." dedi.

Filistinlilerin 15 Temmuz gecesi Türkiye halkının yanında olduğuna dikkati çeken Demirer, "Bizi destekleyen Filistinli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu desteği asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Demirer, Filistin halkının yaklaşık yüz yıldır acı çektiğine işaret ederek, "Sömürgeciliğe, haksızlığa karşı tüm Müslümanların, tüm mazlum halkların ortak direnç göstermesi daha adil bir dünyanın kurulmasını hızlandıracaktır." diye konuştu.

Büyükelçi Demirer'in ardından bazı davetliler de günün anlam ve önemine dair konuşmalar yaptı.

Anma programına katılanlar, Anadolu Ajansı'nın (AA) 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezme imkanı buldu.

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezindeki sergi, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı - Son Dakika
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