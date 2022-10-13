İsrail güçlerinin gazlı müdahalesi sonucu 1 bebek ölümden döndü. Kudüs'ün Ras al-Amud semtinde aralarında 7 günlük bir bebeğin de bulunduğu toplam 3 çocuk, İsrail güçlerinin attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi. İsrail güçlerinin, Ras Al-Amoud semtinde bir eve baskın düzenlediği sırada göz yaşartıcı gaz attığı ifade edildi. Gazdan etkilenen 7 günlük bebeğe ambulansta müdahale edildiği görüldü.

Kaynak: İHA

İsrail, Kudüs, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kudüs'te 7 günlük bebek İsrail güçlerinin gazlı müdahalesinden etkilendi - Son Dakika

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