Kudüs'te araçlı saldırıda 12 İsrail askeri yaralandı - Son Dakika
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Kudüs'te araçlı saldırıda 12 İsrail askeri yaralandı

6 saat önce

Batı Kudüs'te araçlı saldırı sonucu biri ağır 12 İsrail askeri yaralandı.

Kudüs'te araçlı saldırıda 12 İsrail askeri yaralandı, System.String[]

Batı Kudüs'te araçlı saldırı sonucu biri ağır 12 İsrail askeri yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Batı Kudüs'te bir Filistinlinin aracını İsrail askerlerinin üzerine sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 12 İsrail askerinin yaralandığı, kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:42 Kaynak: AA
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