Kudüs'te çok sayıda kadın ve çocuğu "kölelik şartlarında" alıkoyan haham gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs'te çok sayıda kadın ve çocuğu 'kölelik şartlarında' alıkoyan haham gözaltına alındı - Son Dakika

Kudüs'te çok sayıda kadın ve çocuğu "kölelik şartlarında" alıkoyan haham gözaltına alındı

6 saat önce

İsrail polisinin Batı Kudüs'teki bir komplekse düzenlediği baskında bir hahamın çok sayıda kadın ve çocuğu "kölelik şartlarında" alıkoyduğu ortaya çıktı.

Kudüs'te çok sayıda kadın ve çocuğu

İsrail polisinin Batı Kudüs'teki bir komplekse düzenlediği baskında bir hahamın çok sayıda kadın ve çocuğu "kölelik şartlarında" alıkoyduğu ortaya çıktı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün Geula Mahallesi'nde üç binadan oluşan bir komplekste çok sayıda kadın ve çocuğun "kölelik şartları" altında alıkonulduğu yönünde ihbar alındı.

Yaklaşık 2 ay yürütülen gizli soruşturmanın ardından söz konusu komplekse İsrail polisince düzenlenen baskında 50 kadın ile sayıları belirtilmeyen, yaşları 5 ile 11 arasında değişen çok sayıda çocuk kurtarıldı.

Çevreyle izole edilen ve kreşi dahi bulunan söz konusu kompleksten sorumlu olduğu belirtilen 60 yaşındaki bir haham ile ona yardım eden 8 kadın gözaltına alındı.

Kimliği açıklanmayan hahamın kurtarılan kadınları çeşitli şekillerde cezalandırdığı, kazandıkları paralara da el koyduğu belirtildi.

İsrail basını kurtarılan kadınların cinsel istimara maruz kaldığından şüphelenildiğini, bazı kadınların ise "cehennemin nasıl olduğunu öğrenmeleri" için ellerini ateşe tutmaya zorlandığını yazdı.

Haberlerde ayrıca, polisin kurtarılan çocukların da söz konusu haham tarafından istismar edilip edilmediğini soruşturduğu aktarıldı.

İsrail polisi gözaltına alınan haham ile ona yardım ettiği belirlenen 8 kadının sorgularının ardından mahkemeye sevk edileceğini kaydetti.

İsrail, Haham, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven şahsın serbest kaldığı ortaya çıktı
Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Aşk Adası'nda kadın yarışmacıları şoke eden olay! 100 kadınla birlikte olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
01:07 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
01:02 Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
01:00 TIR'lar çarpıştı, ulaşım 2 saat kontrollü olarak sağlandı - Son Dakika
00:48 Sapanca Gölü'nde "hayalet ağ" nedeniyle ördek ve balıkların telef olmasına inceleme - Son Dakika
00:34 Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Son Dakika
23:52 Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 01:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs'te çok sayıda kadın ve çocuğu "kölelik şartlarında" alıkoyan haham gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]