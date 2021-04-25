Kudüs'te Filistinliler ve İsrail güçleri çatıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Filistin Kızılay Derneği, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönenlere Filistinlilere saldırması sonucu Kudüs genelinde çıkan çatışmalarda 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere, İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. Filistin Kızılay Derneği tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da teravih namazının kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırmasının ardından kentin birçok bölgesinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında çatışma çıktığı kaydedildi. Kudüs'ün Silwan, Bab Al-Sahira gibi çeşitli bölgelerinde ve Kalandia kontrol noktası yakınında çıkan şiddetli çatışmalarda 12 Filistinlinin yaralandığını bildirildi.

Filistinli kaynaklar, İsrail güçlerinin Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiğini ve bir grup Filistinli gencin İsrail Özel Kuvvet Askerleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Avukat Muhammed Mahmud, Ramazan ayının başından bu yana devam eden olaylarda şu ana kadar yaklaşık 100 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından tutuklandığını söyledi.

Öte yandan Filistinlilere yönelik zulmünü Ramazan ayında da sürdüren İşgalci İsrail güçleri, geçtiğimiz Perşembe günü Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırıda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu ise çatışmalar gece boyunca devam etmişti.