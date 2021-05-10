Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı

10.05.2021 09:37

Son dakika habere göre İsrail'in Hayfa kentinde Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte 15 kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Hayfa kentinde Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte 15 kişi gözaltına alındı.

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükselirken, protestolar diğer şehirlere de sıçramaya başladı. İsrail'in en büyük üçüncü kenti konumunda bulunan Arapların yoğun olarak yaşadığı Hayfa kentinde Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinli ailelere destek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşü dağıtmak için İsrail güçleri, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İşgal altındaki Kudüs'te başta Şeyh Cerrah ve Şam Kapısı olmak üzere farklı noktalarda çıkan olaylarda aralarında 1 sağlık görevlisinin de bulunduğu 17 kişinin İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

Kızılay ayrıca, El-Tur Mahallesi'ndeki olaylarda İsrail güçlerinin plastik mermi ve ses bombasıyla bir ambulansa saldırdığını ifade etmişti.

GAZZE SINIRINDA DA PROTESTOLAR VAR

Kudüs ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki olaylar nedeni ile İsrail'in Gazze sınırında toplanan onlarca Filistinli gençte İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçleri, sınırdaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

UNICEF: "Kudüs'teki protestolarda 29 Filistinli çocuk yaralandı"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, son 2 gündür Kudüs'te devam eden protestolar sırasında en az 29 Filistinli çocuğun yaralandığını ve 8 çocuğun gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaralılar arasında 1 yaşında bir bebeğin olduğunu belirten UNICEF, bazı çocukların başından ve omurgasından yaralandığını ve hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. UNICEF ayrıca, yaralılara yardım etmek için giden ambulansların engellendiği, saldırıldığı ve arandığına dair raporlar aldıklarını aktardı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, KUDÜS'Ü GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere kapalı oturumda özel olarak tartışacak.

KRİTİK DURUŞMA ERTELENDİ

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesiyle ilgili duruşmanın ertelendiği aktarılmıştı. Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı belirtilmiş, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti. Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ, YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ YARALADI

İsrail güçleri, 8 Mayıs'ta Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 7 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

(İHA)

Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı

Filistin, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! 13 dakika boyunca yanlış formayla oynadı Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti Fenomen Duygu Özaslan, paylaştığı bikinili poza eleştiri yağınca mesajları ifşa etti İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne

Son Dakika Haberleri
10:04 Mescid-i Aksa'nın içindeki Filistinlilere, İsrail polisi plastik mermilerle saldırdı
09:59 Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplara yattı
09:57 Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!
09:56 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, NATO tatbikatına katılmak için Romanya'ya hareket etti
09:52 Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor
09:52 Şampiyonluk kutlamaları kan döküldü! Maganda kurşunu bir kadını bacağından etti
09:35 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı
09:16 Asya, Derin'in oyununu ortaya çıkarıyor! Sadakatsiz'in, yeni bölüm fragmanı yayınlandı
09:13 Çin'in koronavirüs belgeleri sızdı: 3. Dünya Savaşı biyolojik silahlarla yapılacak
09:08 Genç kadın, korku dolu günler geçiriyor! Sosyal medya hesaplarından tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor
Tam kapanma sonra kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntıları Tam kapanma sonra kademeli normalleşme nasıl olacak? İşte 17 Mayıs'ta başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntıları         
10:08
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu! Yarışmada gelen 'Evlilik' teklifi romantik anlara sahne oldu!         
09:57
Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor Son Dakika! İsrail polisi, işgal altındaki Mescid-i Aksa'da baskınları önlemek için nöbette olan Filistinlilere müdahale ediyor         
09:53
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi Doktor eşine ve onun çocuğuna işkence etti! Kadın öldü, çocuk beyin kanaması geçirdi         
04:47
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum         
22:23
Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu Pınar Altuğ, yeni imajıyla ilgili gelen 'estetik' yorumlarına samimi itirafta bulundu         
22:02
Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler         
19:26
Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi Sedat Peker iddiasını yükseltip kolunu ortaya koydu: Ağar, Mansimov'u öldürtmek için polis katilini Türkiye'ye getirdi         
17:17
Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki         
17:15
Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü Gözü dönen komşu, kızlarına mesaj attığı için mahkemelik olduğu çifti öldürdü         
16:15
Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti         
14:13
Cami duvarına el çizip Cami duvarına el çizip "selamünaleyküm" yazan genç: Güzel olmamış mı, burada kimse birbirine selam vermiyordu         
13:03
Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı Fatih Terim, Sergen Yalçın'dan neden sürekli makas alıyor? Gerçekler ortaya çıktı         
12:44
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım Sedat Peker 3. videoyu yayınladı! Bu kez hedefinde Serhat Albayrak var: Senin için vekilin kemiklerini kırdırttım         
11:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 10:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement