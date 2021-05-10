Son dakika haberi! İsrail'in Hayfa kentindeki protestolarda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İsrail'in Hayfa kentinde Şeyh Cerrah mahallesinde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinlilere destek amaçlı düzenlenen yürüyüşte 15 kişi gözaltına alındı.

İsrail ve Filistin arasındaki tansiyon giderek yükselirken, protestolar diğer şehirlere de sıçramaya başladı. İsrail'in en büyük üçüncü kenti konumunda bulunan Arapların yoğun olarak yaşadığı Hayfa kentinde Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde evlerinden zorla çıkarılmaya çalışılan Filistinli ailelere destek amaçlı yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşü dağıtmak için İsrail güçleri, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Çıkan olaylarda 15 kişi gözaltına aldı.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İşgal altındaki Kudüs'te başta Şeyh Cerrah ve Şam Kapısı olmak üzere farklı noktalarda çıkan olaylarda aralarında 1 sağlık görevlisinin de bulunduğu 17 kişinin İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

Kızılay ayrıca, El-Tur Mahallesi'ndeki olaylarda İsrail güçlerinin plastik mermi ve ses bombasıyla bir ambulansa saldırdığını ifade etmişti.

GAZZE SINIRINDA DA PROTESTOLAR VAR

Kudüs ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki olaylar nedeni ile İsrail'in Gazze sınırında toplanan onlarca Filistinli gençte İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını protesto etti. İsrail güçleri, sınırdaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

UNICEF: "Kudüs'teki protestolarda 29 Filistinli çocuk yaralandı"

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, son 2 gündür Kudüs'te devam eden protestolar sırasında en az 29 Filistinli çocuğun yaralandığını ve 8 çocuğun gözaltına alındığı aktarıldı.

Yaralılar arasında 1 yaşında bir bebeğin olduğunu belirten UNICEF, bazı çocukların başından ve omurgasından yaralandığını ve hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı. UNICEF ayrıca, yaralılara yardım etmek için giden ambulansların engellendiği, saldırıldığı ve arandığına dair raporlar aldıklarını aktardı.

BM GÜVENLİK KONSEYİ, KUDÜS'Ü GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün Kudüs'te artan gerginliği görüşmek üzere kapalı oturumda özel olarak tartışacak.

KRİTİK DURUŞMA ERTELENDİ

İsrail Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan 4 Filistinli ailenin evlerinin zorla tahliye edilmesiyle ilgili duruşmanın ertelendiği aktarılmıştı. Açıklamada, erteleme kararının Başsavcısı Avichai Mandelblit'in talebi doğrultusunda alındığı belirtilmiş, 30 gün içinde duruşma tarihinin yeniden düzenleneceği ifade edilmişti.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin başvurusu ile 2019 yılında Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ikamet eden 12 Filistinli ailenin evlerini tahliye etmeleri yönünde karar vermişti. Filistinli aileler o zamandan bu yana hukuk savaşı vermeye devam ederken, birçok Filistinli ailenin ise temyiz başvurusu şu ana kadar reddedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ, YÜZLERCE FİLİSTİNLİYİ YARALADI

İsrail güçleri, 8 Mayıs'ta Kadir Gecesi'nde teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

İsrail güçleri 7 Mayıs'ta ise Mescid-i Aksa'ya teravih namazını kılmak üzere gelen Filistinlilere saldırmış, Harem-i Şerif savaş alanına dönmüştü. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ses bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı saldırılarda 205 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

(İHA)