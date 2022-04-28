Kudüs'te Holokost Anma Günü'nün Açılış Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

KUDÜS, 28 Nisan (Xinhua) -- 27 Nisan 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Kudüs'te bulunan İsrail'in resmi Holokost anıtı Yad Vashem'de düzenlenen bu yılki Holokost Anma Günü'nün açılış töreni görülüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler'in kurbanı olan altı milyon Yahudi'nin onuruna İsrail'in Holokost Anıt Müzesi'nde Holokost Anma Günü töreni düzenlendi. (Fotoğraf: JINI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)