Kudüs'te kontrolü kaybeden belediye otobüsü durağa daldı: 2'si çocuk 3 kişi öldü - Son Dakika
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Kudüs'te kontrolü kaybeden belediye otobüsü durağa daldı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

11.08.2022 23:02
Kudüs'te kontrolü kaybeden belediye otobüsü durağa daldı: 2'si çocuk 3 kişi öldü

Kudüs'te İsrail'e ait bir belediye otobüsünün kontrolünü kaybederek durağa daldığı kazada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Kudüs'te İsrail'e ait bir belediye otobüsünün kontrolünü kaybederek durağa daldığı kazada 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kudüs merkezinin kuzeyindeki Shamgar Caddesi'nde bir belediye otobüsü kontrolü kaybetti.

Otobüsün durağa çarpması sonucu biri 3, diğeri 7 yaşında iki çocukla bir kadın hayatını kaybetti.

Açıklamada, kazada yaralanan biri ağır 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı, ayrıca ekiplerin otobüsün altında kalan başka kişileri de kurtarmaya çalıştığı aktarıldı.

İsrail polisi, "trafik kazası" olarak nitelendirdiği olayla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Belediye Otobüsleri Komitesi ise kazanın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kadrolarında 5 bin şoför eksikliği bulunduğuna dikkati çekti. Açıklamada, şoförlerin "çok uzun süre araç kullandığı, çökme seviyesinde olduğu ve kötüleşen durum nedeniyle bir saatli bombaya dönüştüğü" uyarısı yapıldı.

Kudüs'te dün de bir belediye otobüsü yoldan çıkarak bir binaya girmiş, kazada 70 yaşında bir yolcu hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

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