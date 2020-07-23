- Kudüs'te İsrail güçleri 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı - Son Dakika

- Kudüs'te İsrail güçleri 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı

KUDÜS - Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail güçleri zorla gözaltına aldıkları 12 yaşındaki çocuğu kaçırdı.

Filistin'in başkenti Kudüs'teki Al-Essawiya semtinde bulunan Şehit Muhammad Obaid Mahallesi'nde sivil giyimli İsrail güçleri 12 yaşındaki Muath Al-Awiwi isimli çocuğu zorla gözaltına alarak kaçırdı. Çevrede bulunan bir kişinin telefon kamerası ile kaydettiği görüntülerde yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişinin küçük çocuğu zorla alı koyduğu ve boğazını sıktığı görülüyor. Telefonla olayı kaydeden kişiye ise silah doğrultuyor. Küçük çocuğun, neden gözaltına alındığı veya nereye götürüldüğü bilinmiyor. Görgü tanıkları, olaydan önce çok sayıda zırhlı polis aracının mahalleye geldiğini aktardı.