Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalar devam ediyor - Son Dakika

Kudüs'te İsrail güçleri ile Filistinliler arasındaki çatışmalar devam ediyor

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazının ardından Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor.

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazının ardından Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere İsrail güçlerinin saldırıları devam ediyor. İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'na İsrail güçleri tarafından 13 Nisan'da barikatlar kurulmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler dün gece barikatları kaldırmayı başarmış, İsrail güçleri ise Filistinli gençlere müdahale etmeyip barikatların kaldırılmasına müsaade etmişti. İsrail güçleri barikatların kaldırılmasının ardından bu gece Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere yeniden saldırdı. İsrail güçleri, çok sayıda Filistinli genci gözaltına alırken, atlı polisler ve TOMA'lar bölgede hazır bekletildi. Geçtiğimiz perşembe günü teravih namazının ardından İsrail güçleri Filistinlilere saldırmış, Filistinliler de karşılık vermişti. Gece boyunca devam eden çatışmalarda toplam 105 Filistinli yaralanmıştı. (Muhammed Rabah/İHA)

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