Kudüs'te İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede: 20 yaralı - Son Dakika

İşgal altındaki Kudüs'te evlerinden zorla çıkartılmak istenen Filistinliler'in düzenlediği protestoya İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan olaylarda 20 kişi yaralandı.

İsrail makamlarının işgal altındaki Kudüs kentinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlileri zorla evlerinden çıkartma kararına karşı tepkiler sürüyor. Filistinliler, işgalci güçlerin söz konusu kararına karşı evlerinin önünde bir araya gelerek protesto düzenledi. Yatsı namazından sonra başlayan protestoya evlerinden zorla çıkartılmak istenen ailelerin yanı sıra destek amacıyla gelen halk da katıldı. İsrail güçlerinin ise protestoya müdahalesi gecikmedi. İşgalci İsrail güçleri, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu eylemcilere karşı biber gazı kullanarak protestoyu dağıtmaya çalıştı.

İki taraf arasında tansiyonun yükselmesi sonucu çıkan arbedede 20 Filistinli yaralandı. Yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken, arbedenin ardından 1'i kadın toplam 3 Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan 2019 yılında Kudüs'teki bir mahkeme, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli ailelerin evlerini, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine boşaltmaları yönünde karar vermişti. - KUDÜS