Kudüs'te İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü - Son Dakika

Kudüs'te İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi.

İsrailli bir yerleşimci, Mescid-i Aksa çevresinde aracını Filistinlilerin üzerine sürmesi sonucu 2 Filistinli ezildi. Kudüs'te İsrail güçleri Filistinlilere yönelik şiddet olayları devam ederken, İsrail yerleşimciler ve Filistinliler arasında tansiyon artıyor. Mescid-i Aksa'nın çevresinde yaşanan olayda bir İsrailli yerleşimci, aracını Filistinlilerin üzerine sürdü. En az 2 Filistinli yaralandı. Olayın ardından Filistinli gençler, İsrailli yerleşimciyi durdurmak için müdahale etmeye çalıştı. - KUDÜS

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