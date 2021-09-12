Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi - Son Dakika

- Kudüs'te İsrailli yerleşimci aracıyla Filistinli genci ezdi

KUDÜS - Kudüs'te İsrailli bir yerleşimci, aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladı.

Kudüs'te İsrailli bir yerleşimcinin aracıyla Filistinli bir genci ezerek yaraladığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Kudüs'ün doğusundaki Al-Tur kasabasında söz konusu yerleşimci aracıyla Filistinli gence çarptı. Filistinli gencin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, sağlık durumu hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.