Kudüs'te İsrailliler iftar vakti Filistinlilere saldırdı - Son Dakika

Kudüs'te İsrailliler iftar vakti Filistinlilere saldırdı

KUDÜS - İsrail işgali altındaki Kudüs'te iftar vakti İsrailli yerleşimciler Filistinlilere saldırdı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Şey Jarrah Mahallesi'nde İsrailli yerleşimciler iftar vakti Filistinlilere saldırdı. İsrail'in bölgeden çıkarmak istediği Filistinliler, dayanışma için kendilerine destek verenler ile evlerinin önünde iftar sofrası kurdu. İsrailli yerleşimciler ise iftar sofrası kuran Filistinlilere taş ve şişeler ile saldırdı. Filistinlilerin saldırıya karşılık vermesi ile tansiyon yükseldi, çıkan arbedede iftar sofrası da yerle bir oldu. Görgü tanıkları bölgeye gelen polisin, Filistinlilere biber gazı müdahale ettiğini aktardı.