İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
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İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı (1)

14.08.2022 09:33

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'te İsraillileri taşıyan bir otobüse ateş açılması sonucu 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa yakınında bir otobüse ateş açılması sonucu yaralanmalar yaşandığı belirtildi.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, olayın ardından bölgenin kapatıldığı ve saldırının sorumlularının arandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail acil yardım kuruluşu Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, otobüs saldırısında 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsraillileri taşıyan otobüse ateş açılması sonucu 7 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
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