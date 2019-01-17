Son Dakika Haberleri: Kudüs'te Kar Sevinci

Kudüs'te Kar Sevinci

1 saat önce

Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

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Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:19 

Filistin, İsrail, Kudüs, Dünya
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