Kudüs'te Kar Sevinci
1 saat önce
Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı.
Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:19
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