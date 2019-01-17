Kudüs'te Kar Sevinci

Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı.

">

Kudüs başta olmak üzere Filistin ve İsrail'in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar, bölge halkı tarafından coşkuyla karşılandı

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" Dediği Projenin Detayları Ortaya Çıktı: Doğu Kudüs Filistin'e Bırakılacak

Çılgın Kadınlar, Seyir Halindeki Aracın Üzerinde Kalça Dansı Yaptı

Çin'den Tayvan'a Gelen 60 Yaşındaki Kadının Pantolunundan 24 Tane Çöl Faresi Çıktı

Fransa'nın Lyon Üniversitesi'ndeki Patlama Saniye Saniye Kaydedildi