Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

11.08.2022 22:55
Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı

Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Kudüs'ün Romema Mahallesi'ndeki Shamgar Caddesi'nde kontrol çıkan otobüs kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otobüs durağa çarparak durabildi. Kazada otobüsün altında kalan 3 kişi, itfaiye tarafından kurtarılırken, tedavi için hastaneye sevk edildi.

Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3 yaşında ve 7 yaşında iki kız çocuğu ve 30'lu yaşlarında bir kadın olduğu aktarıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KUDÜS

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Kaynak: İHA

Kudüs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'te kontrolden çıkan otobüs yayalara çarptı: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika
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