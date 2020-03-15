- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında... - Son Dakika

- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında...

6 saat önce

- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı Müslümanlar namazları cami avlularında kılıyor Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.

- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı

Müslümanlar namazları cami avlularında kılıyor

KUDÜS - Kudüs'te korona virüsün yayılmasını önlemek için camilerin kapatılması nedeniyle Müslümanlar namazlarını cami avlusunda kılıyor.

Kudüs'te korona virüsünün yayılmasını engellemek için yetkililer Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verdi. Camilere gidemeyen cemaat, namazlarını açık havada ve cami avlularında kılıyor. Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, "Tüm dualar kutsanmış El Aksa Camii'nin avlusunda yapılacak ve tüm kapılar ibadet edenlere açık kalacaktır" dedi. El-Kisvani, ayrıca kapatma kararının başka bir resmi duyuru olana kadar devam edeceğini söyledi.

- Kudüs'te korona salgını nedeniyle camiler kapatıldı- Müslümanlar namazları cami avlularında...

Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:48 Kaynak: İHA
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