- Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı- Mescid-i Aksa'nın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı- Mescid-i Aksa'nın... - Son Dakika

- Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı- Mescid-i Aksa'nın...

7 saat önce

- Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı Mescid-i Aksa'nın avlularında sadece 500 kişi namaz kıldı Kudüs'te Korona virüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa'nın avlularında sadece 500 kişi namazı kıldı.

- Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı

Mescid-i Aksa'nın avlularında sadece 500 kişi namaz kıldı

KUDÜS - Kudüs'te Korona virüsün yayılmasıyla camiler kapatılırken Mescid-i Aksa'nın avlularında sadece 500 kişi namazı kıldı.

Çin başta olmak üzere ortaya çıkan Korona virüsü yayılmaya devam ederken Filistin'de, Mescid-i Aksa'nın ve tüm camilerin kapatılmasına karar verildi. Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının ardından avluda cuma namazı kılanların sayısı 500'e kadar indi. Filistin İslam Vakıflar Kurumu ise tüm ibadet eden vatandaşları hijyen talimatlarına göre dikkatli bir şekilde namazlarını kılmaya çağırdı. Yerel kaynaklara göre, virüsün yayılmaması amacıyla İsrail güçleri sert kurallar uyguladı camiye gelen bütün vatandaşlara izin vermedi. Olayın ardından gerginlik yaşanırken, bazı kişiler gözaltına alındı. Bazı Filistinliler İsrailli yetkililerin maske ve dezenfektan dağıtım yapmamakla suçladı.

- Kudüs'te Korona salgını nedeniyle cuma namaz kılanların sayısı azaldı- Mescid-i Aksa'nın...

Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:11 Kaynak: İHA

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