Kudüs'te korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

Kudüs'te korona virüsten ilk ölüm
6 saat önce
İşgal altında bulunan Kudüs'te korona virüs nedeniyle 88 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
İşgal altında bulunan Kudüs'te korona virüs nedeniyle 88 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ölü sayıları artıyor. İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, işgal altında bulunan Kudüs'te korona virüs nedeniyle Shaarei Tzedek Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Böylelikle işgal altında bulunan Kudüs'te korona nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. - KUDÜS
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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