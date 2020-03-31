Kudüs'te koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kudüs'te koronavirüs önlemleri
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Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.
Dezenfekte çalışmasından detaylar Kudüs'te bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eski Şehir bölgesinde yer alan Esbat kapısı ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:05 Kaynak: AA
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