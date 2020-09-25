Kudüs'te Kovid-19 önlemleri - Mescid-i Aksa'da cuma namazına izin verilmedi - Son Dakika

Kudüs'te Kovid-19 önlemleri - Mescid-i Aksa'da cuma namazına izin verilmedi

Giriş kapısı önünde alınan önlemlerden detaylar İsrail güçlerinin girişi engellemesi Cemaatin kapı önünde namaz kılması İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalardaki yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma...

Giriş kapısı önünde alınan önlemlerden detaylar İsrail güçlerinin girişi engellemesi Cemaatin kapı önünde namaz kılması İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalardaki yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. İsrail güçleri, kararın ardından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kapılar önünde önlem alarak cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışan Filistinlilere izin vermedi.

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