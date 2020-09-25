Giriş kapısı önünde alınan önlemlerden detaylar
İsrail güçlerinin girişi engellemesi
Cemaatin kapı önünde namaz kılması İsrail yönetimi, yeni tip koronavirüs salgınında günlük vakalardaki yükselişin devam etmesi nedeniyle 18 Eylül'de başlattığı yumuşatılmış karantina önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. İsrail güçleri, kararın ardından Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki kapılar önünde önlem alarak cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya gitmeye çalışan Filistinlilere izin vermedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:35 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kudüs'te Kovid-19 önlemleri - Mescid-i Aksa'da cuma namazına izin verilmedi - Son Dakika