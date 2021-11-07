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Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı - Son Dakika

Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

07.11.2021 09:22
Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

Kudüs'te bir üniversitenin girişinde silahlı ve maskeli kişiler çok sayıda aracın camlarını kırarken, saldırı nedeniyle dersler iptal edildi.

Kudüs'te bir üniversitenin girişinde silahlı ve maskeli kişiler çok sayıda aracın camlarını kırarken, saldırı nedeniyle dersler iptal edildi.

Kudüs'te bulunan El-Kuds Üniversitesi'nin girişinde bir grup maskeli silahlı kişi üniversite çalışanları ve öğrencilerine ait araçlara saldırdı. Yerel kaynaklar, çok sayıda aracın camlarını kıran saldırganların öğrencilere tehditler savurduğunu ve öğrencilerin araçlarını üniversitenin içine park etmelerini talep ettiklerini ifade etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a Kudüs'ün en büyük ulusal kurumu olan üniversitede yaşanan kaosa müdahale etmesi çağrısında bulunuldu. Üniversite çevresinde güvenlik sağlanana kadar derslerin saatlerinin askıya alındığı ve üniversiteye saldıranların cezalandırılacağı da ifade edildi.

Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı

Üniversite, Saldırı, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kudüs'te maskeli kişiler üniversite girişinde araçlara saldırdı - Son Dakika
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