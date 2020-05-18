Kudüs'te Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteri - Son Dakika

Kudüs'te Netanyahu-Gantz koalisyonu karşıtı gösteri
Gösteriden detaylar Pankart detayları Göstericilerin karşıt grupla tartışması Batı Kudüs'te toplanan bir grup aktivist, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.
Gösteriden detaylar
Pankart detayları
Göstericilerin karşıt grupla tartışması Batı Kudüs'te toplanan bir grup aktivist, İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti. Eş zamanlı olarak aynı bölgede toplanan bir grup, koalisyon hükümetine destek gösterisi düzenledi. Zaman zaman iki taraf arasında yaşanan gerginliğe İsrail polisi müdahale etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 01:03 Kaynak: AA
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