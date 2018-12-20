Son Dakika Haberleri: Kudüs'te Noel Kutlamaları Başladı

Kudüs'te Noel Kutlamaları Başladı

11 saat önce

Noel Baba kıyafetleri giyen Filistinli İsa Kassissieh, Kudüs'ün eski kent bölgesindeki surlara çıkarak yürüdü.

">
Noel Baba kıyafetleri giyen Filistinli İsa Kassissieh, Kudüs'ün eski kent bölgesindeki surlara çıkarak yürüdü. "Mutlu Noeller" diyerek kent sakinlerini selamlayan Kassissieh, Noel kutlamalarını da başlatmış oldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:58 

Kudüs, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı Yayın Bağlantısı Yapan Muhabirin Cep Telefonu Çalındı! Hırsızlık Anı Kamerada Rusya Lideri Putin, Ne Zaman Evleneceğine İlişkin Soruya Esprili Yanıt Verdi

"Rusya'da Sosyalizmin Yeniden Kurulması Mümkün mü" Sorusuna Putin, Tek Cümlelik Yanıt Verdi ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına Putin'den İlk Yorum: Henüz Bir Emare Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:38:38. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kudüs'te Noel Kutlamaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]