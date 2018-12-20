Kudüs'te Noel Kutlamaları Başladı
11 saat önce
Noel Baba kıyafetleri giyen Filistinli İsa Kassissieh, Kudüs'ün eski kent bölgesindeki surlara çıkarak yürüdü.
Noel Baba kıyafetleri giyen Filistinli İsa Kassissieh, Kudüs
'ün eski kent bölgesindeki surlara çıkarak yürüdü. "Mutlu Noeller" diyerek kent sakinlerini selamlayan Kassissieh, Noel kutlamalarını da başlatmış oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:58
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