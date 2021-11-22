Kudüs'te onlarca Yahudi yerleşimci, Araplardan intikam sloganıyla yürüdü - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde onlarca Yahudi, Araplardan intikam sloganıyla yürüyüş düzenledi.

İsrail basınında, Eski Şehir bölgesinde bir Filistinlinin silahlı saldırısı sonucu bir Yahudi'nin öldüğü haberlerinin ardından çok sayıda Yahudi bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Yahudi yerleşimciler, bölgedeki El-Ömeriyye Okulunun logosunun bulunduğu yere İsrail bayrağı astı ve Araplardan intikam alma sloganları attı.

İsrail polisinden gün içinde yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtilmişti. Saldırıda 2'si polis 3 kişinin yaralandığı 1 Yahudi yerleşimcinin öldüğü ifade edilmişti.

Basında çıkan haberlerde de silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü kaydedilmişti.