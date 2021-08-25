Son dakika haberleri | Kudüs'te orman yangını

Son dakika haber: - Kudüs'te orman yangını İşgal altındaki Kudüs'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

- Kudüs'te orman yangını KUDÜS - İşgal altındaki Kudüs'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. İsrail işgali altındaki Kudüs'te İsrail'e bağlı Givat Ayram yerleşim bölgesinin yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki evlerin tahliyesi yapılırken, İsrail güçleri bölgeye 6 uçağın yanı sıra itfaiye ekibi gönderdi. Müdahale edilen yangın şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini arttırırken yangında ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Yangının henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.

Son Dakika

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti

Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz: Kuraklıkla ilgili Tarım Bakanı ile görüştüm, kızdım bağırdım

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı

Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı