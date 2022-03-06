Ultra Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu (1) - Son Dakika

Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudiler, asker kaçağı bir kişinin gözaltına alınmasına tepki amacıyla Kudüs'te yolları kapatırken, İsrail polisi 7 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, askerlik şubesine bildirimde bulunmayan asker kaçağı bir Haredi Yahudi gözaltına alındı.

Bunun üzerine, Batı Kudüs'te toplanan binlerce Haredi Yahudi, Kudüs'ün giriş ve çıkış noktasındaki ana yolu, toplu taşıma aktarım noktası Merkez İstasyonu ve tramvay yolunu kapattı.

İsrail polisi, göstericileri zorla yoldan çekmeye çalışırken arbede yaşandı. İsrail polisi göstericilere TOMA'dan kimyasal madde katılmış pis kokulu su ve atlı polislerle müdahale etti. Haredi Yahudiler, polislere "Nazi" şeklinde slogan atarak tepki gösterdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, çevredeki araçlara, polise plastik şişe ve taş atan 7 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Haaretz gazetesinin haberine göre, hakkında "aşırı güç kullanmaktan" iddianame bulunan polis memuru Yossi Tzarfati'nin, gözaltına aldığı bir kişinin başına yerde diziyle bastırdığı ve tekme attığı tespit edildi.

Ultra Ortodoksların protestosu, Kudüs genelinde ve şehre ulaşan yollarda trafik sıkışıklığına yol açtı.

-İsrail'de askerlik hizmetinden muaf nüfus Ultra Ortodokslar

İsrail'de siyah kıyafetleri ve saçlarının yan tarafını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudileri, erkekler için 3 yıl kadınlar için ise 2 buçuk yıl süreli zorunlu askerlik hizmetine karşı düzenledikleri protestolarla sık sık ülkenin gündemine geliyor.

İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarına karşı oldukları için değil, dini gerekçelerle büyük çoğunluğu askere gitmeyi reddeden Haredi Yahudileri, 9 milyon civarındaki İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini teşkil ediyor ve "Ultra Ortodoks" ismiyle anılıyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

Haredileri zorla askere almak için yeni bir kanun çıkarmakta ısrar edilmesi ülke siyasetinin kilitlenmesine yol açabiliyor.

Fazla sayıda çocuk sahibi oldukları için nüfusları hızla artan Haredilerden bazıları, askerlik karşıtı gösterilerle sıkça ülke gündemine geliyor.