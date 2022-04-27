Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü - Son Dakika
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Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü

27.04.2022 12:23
Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü

KUDÜS, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'de her yıl düzenlenen Ulusal Holokost Anma Günü etkinlikleri, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Holokost'ta (Yahudi soykırımı) hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi'nin anısına bu yıl Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.

KUDÜS, 27 Nisan (Xinhua) -- İsrail'de her yıl düzenlenen Ulusal Holokost Anma Günü etkinlikleri, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Holokost'ta (Yahudi soykırımı) hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi'nin anısına bu yıl Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacak.

<a class='keyword-sd' href='/kudus/' title='Kudüs'>Kudüs</a>'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü

Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü

Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Zhuolun/Xinhua)

Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü

Kudüs'teki Dünya Holokost Anma Merkezi Yad Vashem'i ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)

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İkinci Dünya Savaşı, İsrail, Nisan, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kudüs'te Yad Vashem'de Düzenlenen Holokost Anma Günü - Son Dakika
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