Kudüs'te Yahudi ve Araplardan "Barış Zinciri" protestosu - Son Dakika

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir araya gelen onlarca Yahudi ve Arap "Barış Zinciri" protestosu düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Yahudi ve Arap kökenli vatandaşlar saldırılara tepki göstermek için protesto düzenledi. Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir araya gelen Yahudiler ve Araplar "Barış Zinciri" adını verdikleri protestoda, Yahudilerin ve Arapların birlikte yaşayabileceklerini ifade etti.

Göstericiler, Eski Şehir bölgesindeki surların önünde yan yana durarak ellerinde, "Umut" ve "Birlikte Geleceğe" yazılı pankartlar taşıdı.

İki taraflı olarak kabul edilebilir bir siyasi anlaşmaya ulaşmak için İsrail hükümetine baskı yapmak olan popüler bir İsrail barış hareketi olan Women Wage Peace tarafından organize edildi.

(Muhammed Rabah/ İHA)