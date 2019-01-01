Son Dakika Haberleri: Kudüs'te Yılbaşı Kutlamaları

Kudüs'te Yılbaşı Kutlamaları

41 dakika önce

- Havai fişek gösterisi yapılması Kudüs'te yılbaşı kutlamaları kapsamında yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- Havai fişek gösterisi yapılması Kudüs'te yılbaşı kutlamaları kapsamında yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:32 Kaynak: AA

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