Kudüs'te Yılbaşı Kutlamaları
41 dakika önce
- Havai fişek gösterisi yapılması Kudüs'te yılbaşı kutlamaları kapsamında yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
- Havai fişek gösterisi yapılması Kudüs
'te yılbaşı kutlamaları kapsamında yeni yılın ilk dakikalarında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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