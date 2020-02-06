Kudüs'teki araçlı saldırının ardından Beyt Cala beldesine baskın düzenlendi - Son Dakika

Kudüs'te gerçekleşen ve 12 İsrail askerinin yaralandığı araçlı saldırının ardından kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı. İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine bağlı Beyt Cala beldesine baskın düzenledi.

Sokaklardaki güvenlik kamerası kayıtlarına el koyan İsrail askerleri beldedeki bazı ev ve dükkanlarda arama yaptı. Bölge halkını sorgulayan İsrail güvenlik güçleri, bir araca el koydu.

Sabah erken saatlerde Batı Kudüs'te bir Filistinli aracını İsrail askerlerinin üzerine sürmüş ve saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 12 İsrail askeri yaralanmıştı.

Öte yandan İsrail polisi, saldırıda kullanılan aracın işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında terk edilmiş halde bulunduğunu kaydetti.