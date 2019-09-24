Kudüs'teki Batı Duvarı'nda sonbahar temizliği
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Yahudiler için en kutsal mekanlardan olan Kudüs'teki Batı Duvarı ya da eski adıyla Ağlama Duvarı'nda sonbahar temizliği yapıldı.
Yahudiler için en kutsal mekanlardan olan Kudüs'teki Batı Duvarı ya da eski adıyla Ağlama Duvarı'nda sonbahar temizliği yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:03
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