Son Dakika Haberleri: Kudüs'teki Batı Duvarı'nda sonbahar temizliği
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Kudüs'teki Batı Duvarı'nda sonbahar temizliği

53 dakika önce

Yahudiler için en kutsal mekanlardan olan Kudüs'teki Batı Duvarı ya da eski adıyla Ağlama Duvarı'nda sonbahar temizliği yapıldı.

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Yahudiler için en kutsal mekanlardan olan Kudüs'teki Batı Duvarı ya da eski adıyla Ağlama Duvarı'nda sonbahar temizliği yapıldı

Kudüs'teki Batı Duvarı'nda sonbahar temizliği

Batı Duvarı, Kudüs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:03 
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