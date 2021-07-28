Üye Girişi
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti - Son Dakika

Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti

28.07.2021 18:35

Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan heyetin Şeyh Cerrah Mahallesini ziyaret etmesi Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyaretiKUDÜS (AA) – Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh...

Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan heyetin Şeyh Cerrah Mahallesini ziyaret etmesi

Kudüs'teki Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti

KUDÜS (AA) – Üst düzey Hristiyan din adamlarından oluşan bir heyet, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail makamlarının zorla evlerinden çıkarma tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pierbattista Pizzaballa başkanlığındaki Kilise heyeti, zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya olan Filistinli bir ailenin evinde mahalle sakinleriyle buluştu.

Kilise heyeti, dayanışma ziyareti sırasında basına herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Öte yandan mahalle sakinleri tarafından basınla paylaşılan yazılı açıklamada, "Bugün Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri olarak, etnik temizliğe ve sistematik şekilde zorla yerinden edilmeye karşı verdiğimiz mücadelemize desteğini vurgulayan Kudüs Latin Patrikhanesi Başpiskoposu Pizzaballa ve beraberindeki Kudüs kiliseleri başkanlarından oluşan heyetin ziyaretinden onur duyduk." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, bu ziyaretin Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleri için büyük bir anlam ifade ettiği ve güçlü bir dayanışma mesajı taşıdığı vurgulandı.

İsrail mahkemeleri, Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti. Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu.

Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararı vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesinde 9 Mayıs'ta görülen duruşmada nihai bir karara varılmamıştı.

Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti
Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti

Hristiyan, İsrail, İşgal, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı 19:01 Son Dakika: Galatasaray, Patrick van Aanholt'la 3 yıllık anlaşma sağladı 18:04 "Bugün beni beklemeyin" diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü 17:56 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti 17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti 17:37 Kene belası yine hortladı! Genç kadın, hastanede hayatını kaybetti Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi 17:22 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi 16:47 İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Feci kazada 2 sürücü can verdi Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm 16:44 Akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişiyi öldüren dünürün ifadesi: Ölmemek için öldürdüm

Son Dakika Haberleri
17:55 Manavgat'ta yangın nedeniyle tahliye edilen Kalemler Mahallesi küle döndü
17:40 Cengiz Ünder adeta şov yaptı! Muhteşem çalımıyla izleyenleri mest etti
17:37 E-5'te yavaşlayan araç zincirleme kazaya sebep oldu! 5 araç birbirlerine girdi: 1'i ağır, 4 yaralı
17:34 "Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi
17:21 Müşteri kılığına giren polis, fuhuş operasyonu düzenledi
17:18 Sarı-kırmızılı kulüp Berkan Kutlu'yu aldı! 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı
17:15 Manavgat'ta yaşanan can telaşı fotoğraf karelerini yansıdı
16:49 Adana cehennemi yaşıyor! Termometreler bugün 47 dereceyi gösterdi
16:47 Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?
16:21 Ahmet Nur Çebi müjdeyi verdi! Beşiktaş, Ghezzal ve Rosier'i kadrosuna kattı
Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı Son Dakika: TFF Sağlık Kurulu, 5 maddelik stadyumlara seyirci giriş şartlarını açıkladı         
19:16
Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı Fatih Karagümrük, Jimmy Durmaz transferi için Galatasaray'la her konuda anlaşma sağladı         
18:12
Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor Nöbetçi noterlik uygulaması bu hafta sonundan itibaren yeniden başlıyor         
18:01
3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine 3 yıl önce işlenen Büyükşen çifti cinayeti azmettiricisi sevgilisine "Canını sıkanları öldürttüm" demiş         
17:49
Şehit ağabeyinin Şehit ağabeyinin "Darbeden önce 'başbakan olacağım' dediniz mi?" sorusuna Akşener'den yanıt: Doğru değil         
17:40
"Bana itaat sözü verdiniz" diyen Oğuzhan Asiltürk'e Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu cevap verdi         
17:34
Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz Alevi ve Bektaşi derneklerinden İBB'ye festival ismi tepkisi: Eğlence programına bu isim koyulmaz         
17:12
Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü Canlı yayına bağlanan genç kızdan kan donduran iddia: Annemi babam öldürdü         
16:45
Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı Motosiklette iç çamaşırı görünen kadını kameraya alıp hakaret etti! Çığ gibi tepki topladı         
16:33
Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu Sri Lanka'da bir evin arka bahçesinde 100 milyon dolar değerinde safir taşı bulundu         
15:14
Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak Nefes almak zorlaşacak! İstanbul'da 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında hissedilen sıcaklık 50 derece olacak         
15:10
Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı Son Dakika: Manavgat'ta 4 ayrı noktada orman yangını çıktı! 3 mahalle boşaltıldı         
14:19
Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı Milli Takım'ın eski futbolcusu Emre Aşık, çocuklarına şiddet uygulamaktan hapis cezası aldı         
14:15
İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi İstanbul'da tepki toplayan olay! Yabancı uyruklu kişiler askeri üniformalarla görüntülendi         
13:28
Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım Yağmur'un katili cinayet anlarını anlatırken kan dondurdu: Eve çağırıp darp ettim, bayıldıktan sonra da defalarca bıçakladım         
13:23
Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu Rumen şarkıcı Otilia Bruma,cinsel ilişki itirafıyla ülkesinde gündeme oturdu         
10:59
Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi Nokia 6310 efsanesi modern versiyonu ile geri geldi         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2021 19:27:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hristiyan din adamlarından Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement