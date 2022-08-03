İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika
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İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

03.08.2022 15:52
İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

Kudüs'teki İsrail belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Kudüs'teki İsrail belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.

Filistinli Hazım Ebu Senine'ye ait ev, İsrail güçleri tarafından çevrelendi ve "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla buldozerle yıkıldı.

İsrail güçleri, yıkım işlemi sırasında ikisi ev sahibinin oğlu 3 Filistinliyi darbederek gözaltına aldı. İsrail polisi ayrıca evin çevresinde toplanan Filistinlilere ses bombasıyla müdahale etti.

Yıkım sırasında onlarca İsrail polisi evin çevresine konuşlanırken, evin bulunduğu bölgeye giden yollar kapatıldı.

Yıllardır ruhsat almak için uğraşıyordu

Evi yıkılan Ebu Senine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini 12 sene önce inşa ettiğini ve yıllardır ruhsat almak için uğraştığını anlattı.

İsrail mahkemesinin dün yıkım işleminin 20 gün durdurulması yönünde karar aldığını vurgulayan Ebu Senine, "Onlar (İsrail polis güçleri ve ekipleri) mahkeme belgelerini göstermeme rağmen bana cevap vermediler ve yıkımda ısrar ettiler." dedi.

Mahkeme kararına göre, yıkımdan 10 gün önce kendisine haber vermeleri gerektiğini ancak bu karara bağlı kalınmadığını, yıkım ekiplerinin, ev eşyalarını çıkarmasına da izin vermediğini söyleyen Ebu Senine, uzun çabalar sonucu sadece bazı önemli evrakları almasına müsaade edildiğini aktardı.

8 kişilik ailesiyle evsiz kaldığını ve yapacak hiçbir şeyi olmadığını ifade eden Filistinli, İsrail'in yıkım politikasının Kudüs'ü ele geçirme planının bir parçası olduğunu dile getirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail, Şeyh Cerrah ve Silvan mahalleleri başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşim birimlerini genişletme amacıyla Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı - Son Dakika

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