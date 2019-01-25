Son Dakika Haberleri: Kudüs'teki 'Krallar Mezarı' 9 Yıldır Açılacağı Günü Bekliyor

Kudüs'teki 'Krallar Mezarı' 9 Yıldır Açılacağı Günü Bekliyor

2 saat önce

Kudüs'te bulunan eski Roma dönemine ait en büyük anıtlardan biri ziyarete açılmayı bekliyor.

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Kudüs'te bulunan eski Roma dönemine ait en büyük anıtlardan biri ziyarete açılmayı bekliyor. Fransa'ya ait topraktaki 2 bin yıllık 'Kralların Mezarı' olarak bilinen yapının halka açılması için Paris ve İsrail arasında müzakereler devam ediyor.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19 

Paris, Fransa, Roma, Kudüs, Dünya
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