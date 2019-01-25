Kudüs'teki 'Krallar Mezarı' 9 Yıldır Açılacağı Günü Bekliyor
2 saat önce
Kudüs'te bulunan eski Roma dönemine ait en büyük anıtlardan biri ziyarete açılmayı bekliyor.
Kudüs
'te bulunan eski Roma
dönemine ait en büyük anıtlardan biri ziyarete açılmayı bekliyor. Fransa
'ya ait topraktaki 2 bin yıllık 'Kralların Mezarı' olarak bilinen yapının halka açılması için Paris
ve İsrail
arasında müzakereler devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19
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