Son dakika haber! Kudüs'teki orman yangını devam ediyor - Son Dakika

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan dağlık bölgede dün çıkan ve kontrol altına alınmayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile yeniden alevlendi.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan dağlık bölgede dün çıkan orman yangını henüz kontrol altına alınamadı. İsrail kaynakları, Kudüs'ün batısındaki Shoresh bölgesindeki yerleşim bölgelerinin yakınında devam eden yangının yeniden alevlendiğini ifade ederek, yangına müdahalenin devam ettiğini aktardı. Bölgede çok sayıda ev tahliye edilirken, evlerine dönmek isteyen 2 bin kişiye ise izin verilmedi.

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yangına müdahalenin dün geceden bu yana 70'den fazla ekiple devam ettiği ifade edilirken, yangında yaklaşık 20 bin dönümlük ormanlık alanın küle döndüğü belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)