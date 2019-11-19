Son Dakika Haberleri: Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (3)
Son Dakika Güncel Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (3) - Son Dakika

Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (3)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen fotoğraftan detaylar Müzenin sahibi Bessam Bedran'ın Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bilgileri paylaşması Müzenin sahibi Bessam Bedran ile röportaj Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen fotoğraftan detaylar

Müzenin sahibi Bessam Bedran'ın Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bilgileri paylaşması

Müzenin sahibi Bessam Bedran ile röportaj

Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait sergilenen fotoğraftan detaylar KUDÜS (AA) – TURGUT ALP BOYRAZ - MUSTAFA DEVECİ - Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına rağmen Kudüs'ü terk etmeyerek 1982 yılındaki vefatına kadar Mescid-i Aksa'daki nöbetini sürdüren Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'a ait bir fotoğraf, Filistin'deki bir müzede ortaya çıktı.

Osmanlı ordusu bölgeden çekilirken yaşanabilecek yağmalamaların önüne geçmek için Kudüs'te bırakılan 53 Osmanlı askerinden biri olan Onbaşı Hasan'ın hikayesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan ihtiyarlar arasında dilden dile dolaşıyor.

Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Aksa'daki son Osmanlı askeri olarak bilinen Onbaşı Hasan'ı görme fırsatı bulan neslin son temsilcilerinden biri.

Zeytin Dağı'ndaki evinde, AA muhabirine konuşan 80 yaşındaki Şeyh Sabri, dijital bir kopyasını incelediği söz konusu fotoğrafın gerçekten Onbaşı Hasan'a ait olduğunu teyit etti.

Kudüs'teki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ın fotoğrafı Filistin'deki müzede ortaya çıktı (3)

Filistin, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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